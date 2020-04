Keha VIDEO | Kardioloog selgitab, miks on südame rütmihäired nii ohtlikud Eno-Martin Lotman, Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog , täna, 08:48 Jaga: M

Kõige tavalisemad kodade virvendusarütmia tunnused on südamepekslemine või tunne, et süda on rütmist väljas. Foto: Vida Press

Kodade virvendusarütmia on kõige sagedamini esinev südame rütmihäire, mis esineb umbes 2% inimestest kogu maailmas. See tähendab, et Eestis võib olla kuni 26 000 kodade virvendusarütmiaga inimest.