Keha VIDEO | RASKED TÜSISTUSED! Kardioloog selgitab, miks südame rütmihäired on nii ohtlikud Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 06:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Kõige tavalisemad kodade virvendusarütmia tunnused on südamepekslemine või tunne, et süda on rütmist väljas. Foto: Vida Press