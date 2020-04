VIDEO | Marek Strandberg selgitab: kas apteekides müüdavad maskid vähendavad piisknakkuse riski 

„Iga mask koosneb kolmest kihist. Keskmine kiht on see, mis tagab kaitse piisknakkuse vastu. Olemuslikult on kirurgiline mask ning hiljuti apteekidesse müügile jõudnud hügieeni- ehk tolmumask sarnased,“ kinnitab Strandberg. „Vahe on lihtsalt selles, kui paksust materjalist see vahekiht tehtud on.“

Videos näitlikustab Strandberg, kuidas maskide keskmist kihti polüpropüleenist tehakse. Tootmise käigus tekib materjali pinnale elektriväli, mis toimibki piiskade kinni hoidjana.

„Kõik kõrgtehnoloogilised maskid on paremad kui lihtsalt riie või käsi suu ees,“ räägib Strandberg. „Viirus reisib veepiisa küljes. Mida tõhusamalt veepiisa teekonna pidurdame, seda parem.“

Tänases erikolukorras, mil ressursid on piiratud, ei pea ühekordseks kasutamiseks mõeldud maski pärast kasutamist ära viskama. "Maski steriliseerimiseks sobivad kuum veeaur ja praeahi 70 kraadi juures," soovitab Strandberg. Oluline on, et mask ei puutuks kokku ahju metall-osadega, kuna see võib kahjustada elektriväljaga materjali ehk elektreeti. Mõlemad meetodid tapavad võimaliku viiruse 30 minutiga.