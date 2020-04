Treenimine TIIU TREENIB | Tõhus jõuharjutus triitsepsile Kai Ilp, ajakiri Tiiu | Video: Tatjana Iljina , täna, 14:40 Jaga: M

Foto: Tatjana Iljina

Peatselt saame jälle lühikeste käistega särgis õue minna. Viimane aeg on pöörata tähelepanu oma käsivarre tagalihasele ehk triitsepsile. Kui see on trimmis, võime end käsivarsi paljastavas kleidis tunda kaunilt ja enesekindlalt.