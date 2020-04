TEISED HAIGUSED POLE KUSKILE KADUNUD: loe vahelduseks raamatuid hemofiiliast! 

„Soovime kõigile head avastamist ning loodame, et inimesed leiavad huvitavat lugemist ning viiteid, mida edasi uurida ja mille kohta rohkem lugeda,“ sõnas Eesti Hemofiiliaühingu president Killu Kaare. „Hemofiilia on raske haigus ning tihti kaasneb raskete haigustega ka müüte – hemofiilia puhul näiteks et naistel hemofiiliat ei esine või et see on n-ö sinivereliste haigus. Tõsi on aga see, et veritsushaigust põevad ka naised.“