DR VASSILJEVI NÕUANNE | Põlv valutab – kas liiges oleks vaja ära vahetada? 

Ja kolmandaks – pärast operatsiooni karguga-kepiga käies ja harjutades pidi paratamatult just tervele jalale toetuma ning väga võimalik, et tegemist on ajutise nähtusega. Nii umbes mõne kuu kuni aasta jooksul see tekib. Ja kui opereeritud liiges taastub ning võtab oma kanda looduse poolt ettenähtud koormuse ja teine, "terve" poole jalg enam ülekoormuse all ei kannata, siis peaks asi ilusti korda saama. Igatahes endal tuleb jälgida, et kui arst on lubanud opereeritud jalga täielikult koormata, siis ilmaaegu ja teise jala arvelt seda säästa ei tohiks.