DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui sinikad tekivad kergesti? 

Aga oma raviarstile tuleb see ära mainida, sest veresooni on ju mitte ainult naha all, vaid ka keha sees, elutähtsates elundites, ja et need ohtu ei satuks, võiks vereproovi ikkagi ära teha. Muidugi sisemine verejooks on verevedeldajate tarvitamisel üsna haruldane nähtus ja eeldab ikka ülisuuri annuseid, aga ettevaatus on teatavasti tarkuse ema. Ja käegalöömine on lolluse isa ning tekitab sinikaid.