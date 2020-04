Saaremaa kriisikomisjon tahtis näomaski kandmise kohustuslikuks teha 

Vallavanema sõnul arutati küsimust viimased kolm nädalat. „Vaadates ennekõike erinevaid maailmapraktikaid, kust me saame võtta häid asju üle, siis erinevad uuringud on ikkagi näidanud, et eelkõige siseruumides, kus inimesi on rohkem koos, soovitatakse kasutada näomaski,“ rääkis Kallas neljapäeval. „Kuna Saaremaal on statistiliselt mõnevõrra rohkem nakatunuid kui mujal Eestis, siis meil võiks apteekides ja kauplustes see nõue olla.“