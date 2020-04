MIDA TEHA PEAVALUGA? Neuroloog: tuleb teraselt jälgida, et valuvaigisteid tarvitataks mõõdukalt  

Need mehhanismid on kaunis keerulised. Aju veresoontes tekivad põletikunähud ja tegu on tõesti keeruka protsessiga. Kõige olulisem on ikkagi profülaktika ehk ei tohiks nii palju alkoholi pruukida ning peaksime hoiduma konkreetsetest jookidest, mis võivad inimesel peavalu esile kutsuda. Nagu teame, siis vahel ei ole isegi asi suures koguses, vaid selles, mida on joodud.

Kui aga tulemus on juba käes, siis kõige parem on ikkagi võimalikult palju vedelikku tarbida, magada ja vajadusel võtta ka valuvaigistit.

Foto: Erki Pärnaku

Kas see on müüt, et erinevaid alkohoolseid jooke ei tohiks õhtu jooksul segada?

Siin on erinevaid teooriad, mida võib koos juua ja millal. Pigem on see ikkagi individuaalne eripära ja inimene ise jätab meelde, mis mõju mingitel kombinatsioonidel talle on.

Kindlasti on oluline juua rohkem vett, kui tarbite rohkem alkoholi. Kas või juba selle pärast, et vett tarbides väheneb ka alkoholikogus. Teiseks seetõttu, et organismis tekib joobe tagajärjel veetustamine ehk veedefitsiit, sest alkohol on oma olemuselt diureetik ehk aine, mis viib organismist vedelikku välja. Mida rohkem vett alkoholi tarbides juua, seda kergem on järgmine päev.

Minnes nüüd raskemate peavaluhaiguste juurde nagu põletikud, siis palju tähelepanu on saanud puukentsefaliit. Kui sage see tänapäeval on ja kas tegu on pigem suveperioodi haigusega?