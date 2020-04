VIDEOKÕNE SÜNNITUSEL: lapseootel naisi hirmutab, et mees ei tohi haiglasse tulla, kuid abiks on uudsed lahendused 

Õhtulehega jagas oma tundeid 25aastane Stiina (nimi muudetud – toim.), kes ootab loo avaldamise ajal teist last. Lapse sünd peaks toimuma suvel ja Stiin loodab südamest, et selleks ajaks on tugiisiku keeld tühistatud.

Teiste lapseootel emadega suheldes on Stiina näinud viha ja ähvardusi hoopis kodus sünnitada. On ka neid, kes Stiinale sarnaselt keelu vajalikkust mõistavad. „Mina arvan, et ämmaemandad on nii siirad ja armastust täis, alati ema ja lapse heaolu eest väljas. Kui see meede poleks vajalik, siis nad ei oleks sellega nõustunud,“ rääkis Stiina. Ta teab, et mure korral on võimalik pöörduda raseduskriisi nõustajate poole. Olemas on ka ämmaemand ja äärmisel juhul ka valvearst, kes küsimustele vastavad.

Hirmud ja leidlikud lahendused

Psühholoogi ja raseduskriisi nõustaja Margit Embergi sõnul on peresünnitust juba mõnda aega toetatud nii pere kui meditsiinisüsteemi poolt. „Tugiisiku juuresolek on olnud midagi nii tavapärast, et vaevalt keegi oskas isegi ette kujutada, et see saab kunagi olema teistmoodi. Seega on igati loogiline, et peredele on olnud väljakutse ümber mõtestada nii olulist elusündmust nagu on lapse sünd,“ seletas Emberg.

Psühholoogi sõnul on sellises olukorras kõik tunded õiged – pettumus, kurbus, hirm, viha. Purunenud on loodud ettekujutus terviklikkusest ja turvalisusest, mida andis teadmine lähedase kohalolust või ühine ettevalmistus, mistõttu on see asendunud hetkeks määramatuse, teadmatuse ja üksindusega. See ongi hirmutav.

„Inimesed, naised, on väga erinevad. Oma kogemuste, isikuomaduste, ressursside, eneseusu ja muu pinnalt on kohanemine ootamatu muutusega väga erinev. On naisi, kes kogevad üpriski kiirelt füüsilist ja vaimset mobiliseerumist. Neil võib tulla kiiresti see, et nad mõtestavad oma ressursi ümber, nad usuvad, et nad tulevad toime ja saavad anda parima võimaliku selles osas, mis on nende kontrolli all. Teinekord on see palju keerulisem, sest tugev hirmutunne justkui halvab meie analüüsiva ja planeeriva mõtlemise ning palju raskem on sellisel juhul hirmu kõrval leida ressursse,“ seletab Emberg.