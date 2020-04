VIDEO | ÄRA NULLI KAITSEMASKI KASU! Haiglatöötaja näitab ette põhilised vead 

Et kaitsemaski kandmisest oleks ka kasu, tuleb järgida lihtsaid reegleid. Maski kandmisel on enamlevinud vead maski tõmbamine lõua alla, maski liigutamine otsaette, nina maski alt välja jätmine. Viga on seegi, kui telefoniga rääkimise ajal võtta mask eest ja panna see hiljem uuesti tagasi.