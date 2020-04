HINNATUD ARST JA VÄSIMATU LEIUTAJA. Täna 40 aastat tagasi suri legendaarne Arnold Seppo 

See on lugu tahtejõulisest, sihikindlast ja kompromissitult haigete ravile pühendunud andekast arstist-leiutajast ja samas ka ignorantsest, reeturlikust ja häbiväärsest nomenklatuurist, kes oma mugavustsoonist hoolis enam kui nende hoolde usaldatud inimestest.

See on ka lugu arstist-teadlasest ja leiutajast, kes võiks innustada tänaseid noori, alles alustavaid arste, neid, kellel on unistusi, ambitsioone, soov aidata inimesi ja olla ka ise osaks Eesti meditsiini arengus ja ajaloos.