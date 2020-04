MILLAL TULEB LÄBIMURRE? Hemofiilia geeniteraapias otsitakse viirust, mis tuleks appi inimest tervendama 

Hemofiiliaga kaasnevad nii välised kui sisemised verejooksud, neist ohtlikuim on ajuverejooks. Pidevad verejooksud kahjustavad omakorda hemofiilikute liigeseid. Eesti Hemofiiliaühingu juhatuse liikme Killu Kaare sõnul on Eestis Haigekassa toel kättesaadavad uusimad preparaadid hemofiilia-A raviks, mida põeb 90 inimest, ent mitte 11 inimese diagnoosiks oleva hemofiilia-B tarbeks. „Kuna haigus on harv ja valdav osa meedikutest ei puutu sellega igapäevatöös kokku, oli veel möödunud kümnendil juhtumeid, et patsient suri ajuverejooksu kätte arstide-kiirabimeedikute teadmatuse ja koostöö puudumise tõttu. Verejooksuga hemofiiliahaige vajab kiiret ja kohest abi.“ Eestis on lisaks hemofiilikutele veel umbes sada Von Willebrandi faktori puudulikkusega ja 50 muude hüübimisfaktori probleemidega patsienti.

Vananenud arusaamad hemofiiliast

.„Kuna tegu on Eestis umbes sajal inimesel esineva harvikhaigusega, siis peavad patsiendid ise nägema väga palju vaeva, et meditsiin märkaks nende muresid ja et nad saaks parimat võimalikku ravi,“ rääkis veritsushaiguse ravimeid tootva Takeda Balti piirkonna juhi Piret Tuule. „Tihti on probleemiks ka ühiskonnas eelmisel sajandil juurdunud arusaamad, nagu tähendaks hemofiilia inimesele varast surma – praeguse ravi juures on hemofiilikute eluiga ja ka elukvaliteet pea samaväärne tervete omaga.“

Käimas on ka geeniteraapia uuringuid ja tulevikus võib loota, et veel läinud sajandi algul poisslastele noores eas surmaga lõppenud haigus õnnestub lõplikult seljatada. Pärilikku haigust põevad raskel kujul eelkõige mehed.

„Tõime ka eelmisel aastal Eestisse uue ravimi, millega kaasneb hemofiilia-A patsiendile nutitelefoni äpp,“ kõneles Tuule. „Teeme inimesele 2-3 vereproovi ja seejärel saab ta jälgida telefonist reaalajas oma personaalset farmakokineetilist profiili ehk seda, kui palju tal igal ajahetkel hüübimiseks vajalikku faktorit veel veres on.“

Hemofiiliahaiged peavad endale veeni süstima hüübimisfaktoreid – varem valmistati neid üksnes inimese vereplasmast, nüüd on juba mõnda aega saadaval ka sünteetilised ehk rekombinantsed hüübimisfaktorid. Uusimate ravimite toime on ka pikaajalisem ja neid pole vaja nii sageli veeni süstida.