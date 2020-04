Uudised KUIDAS NII SAAB?! Ravimid kaovad apteekidest, aga tarneraskuse teadet pole! Priit Pärnapuu , täna, 11:06 Jaga: M

GALERII

Graafikutele on kantud 28 ravimit, mille müük on enim vähenenud Benu, Apotheka ja Südameapteegi apteekides. Graafikutele on kantud hetk, mil tarneraskuse märge jõudis ravimiregistrisse. Punasega on retseptiravimid, rohelisega on käsimüügiravimid. Graafikud on tehtud 13. aprilli seisuga. Foto: Priit Pärnapuu

Ravimite tarneraskuste info jõuab küll tootjatelt ravimiametisse, kuid sealt edasi automaatselt ravimiregistrisse ja seeläbi apteekrite ja patsientideni ei lähe. Apteekrid ja hulgimüüjad teavitavad ravimite ostumölludest küll ravimiametit, kuid tootjatel, kes saavad teha ametliku tarneraskuse teate, puudub ligipääs jooksvale infole ravimite nõudluse kohta.