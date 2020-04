Terviseamet: ööpäevaga lisandus 7 COVID-19 positiivset tulemust, noorem haiglaravi vajaja on 19aastane 

20. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 128 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Kõige noorem haiglaravi vajaja on 19aastane ja kõige eakam 100aastane. Haiglatest on väljakirjutatud 165 inimest. Uusi surmajuhte ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest.

Eesti 178 hooldekodust on Covid-19 positiivseid proove olnud 13 hooldekodus

Neljas Eesti hooldekodus on COVID-19 nakatunute arv suurem – kahes Saaremaa, ühes Ida-Virumaa ja ühes Tartumaa hooldekodus. Ülejäänutes on olnud positiivse testitulemusega 1-2 klienti või töötajat ning uusi nakatunuid ei ole viimaste nädalate jooksul neile lisandunud.

„Olles osa ühiskonnast, ei ole hooldekodud COVID-19 puutumata jäänud. Vaadates hooldekodude hulka ja nende hoolealuste arvu, tuleb tunnustada hooldekodude juhtide ja töötajate professionaalset tööd,“ ütles terviseameti kriisistaabi hoolekande juht Triin Raag. „Hooldekandetöötajad tegelevad inimeste elude hoidmisega ning saavad selle tänuväärse töö eest tihti liiga vähe tähelepanu. Just tänu hooldekodude töötajatele on meie lähedased turvaliselt hoitud.“

COVID-19 viirusest põhjustatud nakkushaiguse üks enim ohustatud riskirühm on vanemaealised ning krooniliste haigustega inimesed. See on olnud põhjuseks, miks juba enne eriolukorra välja kuulutamist ja eriolukorra ajal on hooldekodud olnud kõrgendatud tähelepanu all. Keelatud on hooldekodudes viibivate inimeste külastused, hooldekodudes on kehtestatud liikumispiirangud, erijuhiste alusel toimub pakkide vastuvõtmine ja isolatsiooni korraldamine. Lisaks abistatakse õdede leidmisel neid hooldekodusid, kus õendusteenust ei ole. Töötukassa pakub hooldekodudele tuge ajutise tööjõu leidmisel, käima on lükatud kiirkursused abihooldustöötajatele.

Eestis on valdavalt vanemaealistele klientidele mõeldud ööpäevaringse üldhooldusteenuse pakkujaid 150, teenuse osutamise kohti ehk üldhooldekodusid on üle Eesti kokku 178. Üldhooldekodudes on praegu ligi 9000 elanikku. Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld.