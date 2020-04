Viis põhjust, miks hingeõhk haiseb 

Inimkeha talitlusega kaasneb alati mõningane lõhn, mis sõltub söödud toidust, vedelikutasakaalust, stressitasemest ja muudest asjaoludest.

Miskipärast tahetakse seda normaalset lõhna tingimata varjata, milleks on kasutusel ülilai valik tooteid närimiskummist ja pihustest vedelike ja tablettideni. Muidugi on keha- ja suuhügieen enesestmõistetavad, kuid oma lõhn on igaühele igiomane ja selle varjamine pole mõistlik.

Oma keha ja hingeõhu lõhna muutust me ise tavaliselt ei taju, küll võib see häirida lähedasi ja töökaaslasi. Lehkavat hingeõhku on raske täpselt kirjeldada või aparaadiga mõõta. Abiks on võrdlus mõne tuntud lõhnaga.