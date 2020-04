OHHOO! Hea muusika aitab hõlpsamalt uinuda 

Meloodia ei aita ainult lõdvestuda, vaid rutiinselt igal õhtul samade laulude kuulamine annab kehale signaali, et on aeg uinuda. Unenõustaja sõnul saab siin tuua paralleele Pavlovi refleksiga – inimesel on ühel hetkel kergem magama jääda, sest alateadvus on nii treenitud.