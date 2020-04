Uute prillidega harjumiseks tuleb varuda aega. Aga kui kaua? 

Kohanemine on üks sagedasemaid probleeme, miks inimesed ei ole oma uute prillidega rahul. Millega peaksite arvestama, kui te uute prillidega hästi ei näe, pea valutab või silmad jooksevad vett?

Silmaarst või optometrist mõõdab silmakabinetis patsiendi nägemist ning saadud tulemuste põhjal saab teha otsuse, kas ja millise klaasiga prille võiks inimene kanda. „Inimene peab saama endale sellised prillid, mis tema eelneva prillikandmise harjumusega sobivad,“ ütleb Essilori prilliklaaside tootejuht Margo Tinno. „Prilliläätse ülesehitus ja numbrid ei tohiks väga erineda nendest, mida on varem kantud.“

Uued prillid on tavaliselt omadustelt veidigi teistsugused ja inimene tajub seda. Tavaline ja lihtne prillilääts on ühevaateline ja kui inimene on seda harjunud kandma, tuleneb sellest ka prillikandmise harjumus.