Regionaalhaigla on taastamas oma tavapärast töörütmi 

Regionaahaigla jätkas ka eriolukorra ajal plaanilise ravitööga. Kuivõrd haigla pidi COVID viiruse tõttu oma tegevust oluliselt ümber korraldama, siis plaanilist ravitööd piirati ja osa patsiente said abi kaugvastuvõttude teel. Sellest nädalast on alustatud plaanilise ravitöö tavapäraste mahtude juurde naasmist. „Meie fookus on nii eriolukorra ajal kui edaspidi patsientide ja töötajate tervise turvalisuse tagamine,“ ütles Regionaalhaigla ravitöö direktor dr Helis Pokker ja lisas: „Sellest nädalast liigume kõikidel erialadel jõuliselt plaanilise ravitöö taastamise suunas võimalikult suures mahus.“