VIDEO | KAS SINA TAHAKSID SINNA SATTUDA? Vaata eksklusiivseid kaadreid osakonnast, kus on kriitilises seisus Covid-19 haiged Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 11:48

Vaata see väga mõjus video lõpuni ja mõtle hetk – kas oled teinud omalt poolt kõik, et mitte sinna sattuda. Regionaalhaigla arst Ülo Kivistik teeb ringkäigu intensiivraviosakonnas, kuhu satuvad kõige kriitilisemas seisus COVID-19 haigusega patsiendid – need, kes on juhitaval hingamisel.