DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas see on ohtlik, kui silme ees virvendab? 

Võib vist julgelt väita, et 80-aastaselt on veresoonte lupjumine olemas. Nii ajus kui silmapõhjades. Igaks juhuks võiks ju vere kolesteroolitaset mõõta ja silmaarstile kah asja mainida – silmaarstil tuleks kord paari aasta jooksul niikuinii käia, kasvõi selleks, et vaadata, kas pole uusi prille vaja.

Nii et pole see värviline virvendamine muud kui ilus kino, kus pole tapmist ega tagaajamist, ainult kahjuks ka ilma helita. Kuigi mitmesuguseid helisid, nagu virvendusega kokku sobivad sahinad ja vilinad, võib ka tekkida, aga need on hoopis teist päritolu, tekivad kas sisekõrvas või aju kuulmiskeskuses. On samuti seotud veresoonte lupjumise ja närvisüsteemi ealiste muutustega. Kui ei usu, küsige eakaaslaste käest – nii mõnelgi on samasugune kino. Võite muljeid vahetada, kellel värvilisem ja põnevam.