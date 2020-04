Igor töötab praegu enamasti Covid-19 kahtlusega patsientidega. „Hommikul on üks info ja õhtul juba natuke teine. Peame kogu aeg kohanema, et kuidas kaitsta ennast ja oma patsiente.“

Igor tunneb Regionaalhaiglas töötades, et ta on kaitstud. „Esialgu oli võib-olla selline närviline keskkond, aga see muutus väga kiiresti. Nii et ei pea tekitama paanikat, vaid rahulikult oleks tarvis kodus püsida. Hoida ennast ja oma lähedasi“, soovitab Igor.