Saaremaa hoolekandeasutuses lisandus 16 koroonahaiget 

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ütles Õhtulehele, et varasemalt on Sõmera hooldekodus tuvastatud kümme koroonahaiget. "3. aprillil sai kinnitust üheksa positiivset juhtu - kuus klienti ja kolm töötajat. 17. aprillil lisandus üks koroonapositiivne klient," sõnas Juhkam.

Juhkami sõnutsi on Sõmera Kodus üheksa maja, millest ühte kasutati koroonaviirusega nakatunute isoleerimiseks. Nüüd aga tehakse ümberkorraldusi. "Kuna nüüd on ühe maja elanike seas rohkem koroonahaiged kui terveid, kolitakse kõik negatiivse testi andnud kliendid desinfitseeritud maja ruumidesse, mida varem kasutati haigete isoleerimiseks. Ehk sisuliselt toimub vangerdus. Hooldekodu tegutseb vastavalt parimale äranägemisele, et kliente võimalikult vähe häirida."

Lääne regionaalosakonna juht lisas, et enamikel värskelt positiivse proovi andnud inimestel sümptomeid pole. "Kolmel on kergem palavik, 37-38 kraadi, aga loomulikult võivad sümptomid hiljem välja tulla."