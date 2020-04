KOPSUARST COVID-19 OMAPÄRAST: 6–8 päeva pärast võib tekkida paranemistunne ja siis korraga on palavik, õhupuudus ja jõuetus 

Kas võib väita, et koroonaviirus hakkab vaikselt taanduma ning võime rahulikumalt hingata?

Arstina ma veel taolist seisukohta võtta ei julge. Mis puudutab nakatunute trendi, siis üksikute päevade põhjal me järeldusi ei tee, ehkki vaadates tagasi viimasele nädalale on haigestunute arv tõesti langenud.

Võin öelda, et õnneks ei ole meil veel realiseerunud kõige mustem stsenaarium ning seda tänu meditsiinile ja inimestele meie ümber. Siiski säilib õrnal jääl kõndimise tunne ja ma ei julge veel midagi lubada. Märgid on õhus, kuid me ei tea, kas tegu on positiivse trendi või ajutise pausiga.

"Me ei tea Eestis tegelikku nakatunute arvu ja piirkondi, kus on peamised nakkusekandjad, sest meil pole laialdast testimist," ütleb kopsuarst Pille Mukk.. Foto: Kuvatõmmis

COVID-19 nakatunud ja selle edasikandjad on pigem noored inimesed. Viimaste päevade statistika põhjal on ka noorte, alla 50aastaste inimeste osakaal küllaltki suur. Nad küll põevad kergemini ja ei paista haiglaravi statistikas sel määral välja, sest enamik ravi vajavad patsiendid on eakad ja kroonilist haigust põdevad inimesed.

Ent praegune murekoht on selles, et kui piiranguid lõdvendada, siis esimesena hakkavad oma käitumist muutma noored ja aktiivsed. Me aga ei tea Eestis tegelikku nakatunute arvu ja piirkondi, kus on peamised nakkusekandjad, sest meil pole laialdast testimist. Kui me kergekäeliselt kaotame 2 + 2 ja isolatsiooni reeglid, siis haigus hakkab taas levima.