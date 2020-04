KOROONAHAIGUS KURNAS TÄIESTI ÄRA: elutoast kööki minek tundus nagu maratoni läbimine 

„Vorm on nagu gümnaasiumis!“ teatas Karin reipalt pärast COVID-19st paranemist. Aga see ei tähendanud noorusaja sportliku vormi taastumist, vaid hoopis seda, et haigus oli niigi hapra kehaehitusega naise kaalu kahandanud veel viie kilo võrra. „Isegi hirm hakkas juba.“

Koroonahaigus tabas Karini peret umbes kuus nädalat tagasi. Kõik põdesid kodus: mees ja laps olid haiged kaks nädalat, Karinil venis tõbi tõusude ja mõõnadega kolme nädala peale . „Need olid siis haigussümptomitega päevad, mil oli kas halb olla, väike palavik või suurem palavik, peavalu, köha – või kõik korraga.“ Vahepeal oli ka söögiisu täitsa läinud.

Eestlane on tuntud ju selle poolest, et kui haigus just päris pikali ei tõmba, siis veab ta ennast ikka aiamaale või hakkab remonti tegema. Karini haigus kulges laineliselt, kord oli raskem, kord parem olla. „Hommikuti oleksin jõudnud kasvõi mägesid paigast tõsta, aga pärastlõunati tekkis selline vatt, et enda suurest toast kööki vedamine tundus Tallinna maratoni läbimisena.“

„Mees oli küll kaks nädalat enam-vähem siruli, tema kindlasti poleks midagi füüsilist jaksanud teha.“ Aga arvuti taga joonistada suutis ta küll paar tundi päevas – pliiats seisis peos.