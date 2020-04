KEVAD PANEB SILMAD PROOVILE: kaitse neid tolmu ja ereda valguse eest! 

Silm on kohastunud valgusele reageerima loomulikul moel. Sõltuvalt valguse tugevusest muutub pupilli suurus, mis reguleerib silma langeva valguse hulka. Kellel on silmade tervis üldislet hea, võiks vahel päikeselise ilmaga kasutada päikeseprillide asemel nokamütsi või kübarat, mis pakuvad silmadele piisavat kaitset otsese päikesekiirguse eest.

Foto: Pixabay

Küll aga peaks päikeseprille kasutama inimesed, kellel on tundlikud silmad või kes põevad silmahaigusi. Päikeseprille on vaja ka kohtades, kus UV-kiirguse intensiivsus on suurem, nt veekogu ääres, päevitades, kala püüdes. Lisaks on oluline silmi kaitsta, kui kasutatakse ravimeid, mis võivad põhjustada valgustundlikkust (antibiootikumid vm).