DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida tähendab, kui vererõhurohi paneb naha punetama? 

Kusjuures mõni isegi loeb, ma ei tea, kas luubiga, aga üsna tähelepanelikult, sest tekib küsimusi. Millistega muidugi võiks pöörduda apteekri poole, kes seaduse järgi on kohustatud selgitusi andma.

Apteeker teab ravimi kui keemilise aine kohta kindlasti arstist rohkem. Arst jällegi teab täpselt, miks ta konkreetsele patsiendile just nimelt seda ravimit soovitas. No ja lõppude lõpuks, kui asi tundub segasevõitu, saab ju ka siit küsida. Püüan lihtsalt ja arusaadavalt vastata.

„Kui hommikul vererõhutablett sisse võtta, siis 2-3 tundi on sääremarjad punased. Mida see peab tähendama?“

Paljude vererõhuravimite toime seisneb selles, et laiendavad veresooni ja sellega rõhk süsteemis langeb. Hüdrodünaamika, kooli füüsikatunnis ju räägiti. Ja kui nahaalused veresooned laienevad, siis otse loomulikult vastavas piirkonnas nahk punetab.

Miks just säärtel – aga seal on rohkem veene, nii lihtne see ongi. Mõni kurdab, et hoopis näost läheb punaseks. Teisel kael ja rinnaesine punetavad. Just paar-kolm tundi, sest kui ravimi toime on näiteks kuus tundi, siis alguses ikka ägedam ja pärast tagasihoidlikum.