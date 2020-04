DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas valu labajalas on ohtlik? 

No kui kadus, siis ei tohiks ohtlik olla. Tsiteerides klassikuid, pole valu - pole probleemi. Oli see mingi väike kramp, veresoone spasm, jäi närv kuskil kinni – kes seda nüüd tagantjärele oskab öelda. Juhtub.

Kui tekib uuesti, siis ettevaatlikult ennast arstile toimetada, nii et vahepeal valu jälle kuskile ära ei kao. Praegu ei saa isegi öelda, oli see jooksva või lendva. Jooksva, see jookseb ühest kohast teise, kasvõi labajalast reide või vastupidi, aga lendva kord on, kord lendab minema.