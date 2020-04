ÕL VIDEO | KAITSEMASKIDE ABC: milline, kuidas ja kellele? 

Staažikas epidemioloog Kuulo Kutsar on kirjutanud, kes ja millal peaks kandma maski – kõne all on üldlevinud meditsiinilised ehk kirurgilised maskid.

"Me elame uue koroonaviiruse poolt põhjustatud pandeemia tingimustes, kus nakatumise oht on olemas, kuid inimestele on antud – või kui üldse on antud – loosungina kõlav soovitus: kandke maski!" lisab ta.

Kuidas maski korrektselt kanda?

Et kaitsemaski kandmisest oleks ka kasu, tuleb järgida lihtsaid reegleid. Maski kandmisel on enamlevinud vead maski tõmbamine lõua alla, maski liigutamine otsaette, nina maski alt välja jätmine. Viga on seegi, kui telefoniga rääkimise ajal võtta mask eest ja panna see hiljem uuesti tagasi.

Üldjuhul kantakse kaitsemaski kaks tundi. Juba eemaldatud maski tagasi ette ei panda, sest seda eemaldades ja katsudes me saastame seda ja seepärast ei tohi maski tagasi panna.

Korrektne kaitsemaski ette panemine algab käte desinfitseerimisega – haiglatöötajad kasutavad käte puhastamiseks antiseptikut, mida hõõrutakse vahendit kõigile käe pindadele naha sisse 30 sekundi jooksul.

Mask võetakse karbist, maski tumedam pool jääb väljapoole ehk maski voldid jooksevad ülevalt alla ja klamber pannaks nina peale.

Voldid tõmmatakse lahti lõua alla.

Maski eemaldamine käib nii, et võetakse kinni kummidest ja eemaldatakse mask seda katsumata ning seejärel tuleb käed uuesti desinfitseerida.