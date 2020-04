Pole mingit tõestust, et koroonaviiruse läbi põdemine selle vastu immuunsuse annaks 

Senimaani sooritatud uuringud on näidanud, et viirusest paranenud inimesed omavad veres küll antikehi, kuid mõnedel on neid väga vähe. Seega hoiatab WHO, et riigid ei peaks koroonaviruse läbi põdenud inimestele väljastama n-ö imuunsuspasse, vahendab BBC. Selline käitumine või viia uute ja rohkemate nakatumisteni.