Korja nurmenukku! Väärt raviomadustega lill aitab paljude hädade korral 

Villivastane pulk Foto: Sirowa

Enam ei pea sa esimest korda uusi kingi kandes, päev otsa aiatööd tehes või jõusaalis rassides villihirmu tundma. Kui sul on soodumus villide tekkeks kannal või peopesas, on tark tegu need kohad enne jalanõu varba otsa torkamist või riisumistöödega alustamist Compeedi ville ennetava pulgaga üle käia. Pulk on nahale kantuna nähtamatu ehk see sobib ideaalselt ka lahtiste jalanõudega kasutamiseks. Lisaks sellele, et uudne pulk aitab ennetada villide teket, vähendab see kohe ka hõõrdumist. Pulka võid kasutada igal kehaosal, kus hõõrdumine võib tekkida. Juba tekkinud villidele või lahtistele haavadele ära seda määri.