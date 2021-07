NAISTELEHE TERVISENUPUD: otsi õnne, uus viis retsepte pikendada ja ravi kannalõhesid 

Üleilmse koroonapandeemia valguses on väga oluline meelde tuletada, et vaimne ja füüsiline heaolu on olulised ning seda ideed osa näitusest kannabki. Külastajatele mõeldud kogemuslood näitavad, kui peidetud võivad vaimse tervise probleemid olla. Kuid alati on lahendus – leia vaid julgus muredest rääkida.