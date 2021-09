Hiljuti avatud Hestia Hotel Haapsalu Spa – imeline järvevaade, maitsvad toiduelamused ning lõõgastavad hoolitsused 

Foto: Silver Raidla

Tõsiasi on see, et mina liiga pikalt nii kuivas ja äkilises saunas olla ei suuda. Lähen piilun hoopis Soola & muda sauna ning haaran ukse eest kaasa väikese mudatopsikese. Sealsamas on ka selgitus, kuidas seda kasutada: mask tuleb kanda näole ning kümme minutit saunas toimida lasta. Pärast seda loputada maha. Teen asja ära ning võin etteruttavalt öelda, et õhtul on nahk nii pehme, et näokreemi kasutada ei ole vaja.

Õhtueineks läheme aga maja teisel korrusel asuvasse Blu Holmi restorani. Ka siinne menüü on samasuguses ägedas võtmes ehk toidud on saanud toredad nimetused. Näiteks mina valin sellise roa nagu Loojuv päike, elukaaslase valikuks on Läänemere jõud. Me mõlemad oleme oma söögist absoluutses vaimustuses – kui ühelt poolt maitseb kõik imehästi (Läänemaa maitsed) ja tooraine on värske, siis saame isegi silmadega süüa. See, mis vaatab taldrikult vastu, on lausa kulinaarne meistriteos. Teenindajad on samuti väga viisakad ja sõbralikud.