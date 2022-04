Prillivaba elu – turvalisem valik? 

Ka kontaktläätsed pole alati silmadele ohutud. Tihti on probleemiks nendega vale ümberkäimine – näiteks hoitakse kauem silmas, sh öösel (kui ei ole tegemist just spetsiaalsete ööpäevaringsete läätsedega). Sagedased probleemid on allergiad, ebamugavus, punetus ja silmade kuivus. See võib viia olukorrani, et ei saa üldse läätsesid kanda. Läätsed võivad soodustada ka silmapõletike teket. Läätsevaba elu puhul pole ohtu, et kontaktlääts silmi hõõrudes või mõne tegevuse käigus silmast ära tuleks, ära kaoks või hoopis näiteks rulli keerduks.

Lastes nägemist laserprotseduuriga korrigeerida, annab see võimaluse loobuda prillidest ja läätsedest ning kõik eelmainitud probleemid unustada. KSA Silmakeskus pakub puute- ja lõikevaba Flow 2.0 laserprotseduuri, mis on üks tõhusamaid ja turvalisemaid meetodeid lühinägelikkusest vabanemiseks. Lisaks välistab see hulga elustiilipiiranguid, mis annavad vabaduse elu täiel rinnal nautida.