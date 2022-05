Toitumisspetsialist selgitab: miks vahepala on tervislik, aga snäkkimine mitte?

Palju on kinni ka harjumuses. Toitumist tuleb planeerida. Süüa tuleb graafiku alusel või rangelt määratletud tundide järgi ja seda oskust peab harjutama, kuid see on väga tõhus.

Lisaks veenduge, et teie laual oleksid ainult kasulikud tooted, eemaldage maiustused ja küpsised. Seal võiks olla hoopis värsked ja kuivatatud puuviljad, pähklid, aga ka siin pidage kinni kogustest.

Suhkruasendajate poolt või vastu?

Kas tasub kasutada suhkruasendajaid? Suhkruasendajaid on erinevaid, kõik oleneb toote kogusest ja inimese tervisest. Magusaineid on soovitav dieedis kasutada ainult aeg-ajalt, osana mõne lihtsüsivesikute sisalduse ratsioonis. Igapäevane kontrollimatu magusainete kasutamine suurendab ohtu ebapiisava hinnangu väljatöötamisel ja kinnistamisel lihtsüsivesikute kalorisisalduses, mis sageli põhjustab ülesöömist ja rasvumise progresseerumist.

Väga varases eas toimub inimese psüühikas magusa assotsiatiivne fikseerimine – maitse võrdub rõõm. Tulevikus moodustab see seos „stressisöömise“ fenomeni aluse ehk kui kogeme tundeid, nagu ärevus, kurbus, viha, proovime neid kohe alla suruda maiustustega (suhkur, mesi, kondiitritooted).

Kompromissina, kui magusaharjumus on juba juurdunud ja sellest hoidumine raske, siis dieedi korrigeerimise etapis rafineeritud süsivesikute osakaalu vähendamisel on mõttekas kasutada suhkruasendajaid. Teatud haiguste all kannatavatele inimestele, kel kaasnevad häired süsivesikute või rasvade ainevahetuses, on magusained praktiliselt asendamatu osa meditsiinilisest toitumisest. Magusained ei sisalda glükoosi, seetõttu ei stimuleeri nad söömisel insuliini tootmist, mis võimaldab neid aktiivselt kasutada toodetes suhkurtõve, rasvumise ja muude probleemidega patsientidele mõeldes, kel on soovitatav vältida „insuliini piike“. Erinevalt suhkrust metaboliseeruvad magusained organismis väiksema insuliinivajadusega ja nende mõõdukas tarbimine ei põhjusta tõsist hüperglükeemiat. See kehtib selliste ainete kohta nagu ksülitool, sorbitool, fruktoos. Seetõttu asendan ravidieetide koostamisel patsientidele mee, suhkru, maiustused ja kondiitritooted magusainete või nende baasil loodud magusainetega. Lisaks eksisteerivad sünteetilised magusained – need on ained, millel puudub või peaaegu puudub energiaväärtus ja mis metaboliseeruvad ilma insuliini osaluseta, seega ei mõjuta veresuhkru taset.

On teada-tuntud tõsiasi, et iga järgmine lusikatäis või iga järgnev tükk pakub järjest vähem naudingut kui eelmine. Seetõttu inimene sööb ega suuda peatuda.