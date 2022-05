Täiesti uudne e-tervisekaubamaja kontseptsioon – ettevõte jagab klientidega oma kasumit

Boost Yourself ajab juba aastast 2015 jamavaba asja – sel kevadel märkasime, et viimaks hakkab ka rahvas ärkama! Tarbija muutub aina teadlikumaks ja nõuab üha enam puhtaid tooteid ja ka mugavust, et ei peaks ise kogu aeg silte lugema, sest olgem ausad, enamik meist ei saa aru, mis seal tegelikult kirjas on. On küll kirjas tervisetoode, aga siis tuleb välja, et ikka sisaldab mingit jama. Tahtsime luua tarbijale turvalise ja teadliku ostukoha – et saaks kõik vajalikud ostud nii endale, oma perele, lemmikutele ja kodule teha ära ühest kohast. Kiirelt ja lihtsalt.