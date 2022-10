TERAPEUDID RÄÄGIVAD: millal võtta appi CBD tilgad?

Baydar kinnitab oma kogemustele toetudes, et selliste probleemidega inimestele on CBD õli teraapias asendamatu, seda just lisatoetuse andmiseks. CBD on väga tugev abivahend nii füüsilises kui ka vaimses teraapias terve närvisüsteemi ja kehalise tasakaalu loomiseks. Ta kasutab kodumaist Zen Native CBD kanepiõli, sest see tuleb otse tootjalt ja ta saab selle kvaliteedis kindel olla. Nende õlide kvaliteedist ja puhtusest saab kinnitust juba nende maitsest.