Põlveliigese artroos – kas see on ravitav haigus? 

Uuema põlvkonna ravimeetoditest on häid tulemusi näidanud liigesvedeliku asendusained ehk liigesgeeli süstid (nt Synvisc One) põlve. Nad asendavad kahjustatud ja vähenenud liigesvedelikku, aidates leevendada valu ja parandada liigese talitlust. Liigesgeelid on erinevad ning samuti toimepikkus, Synvisc One toime võib kesta kuni aasta. Teatud juhtudel on võimalik liigesgeele kasutada ka kombineerituna vereplasmaraviga, mis sisaldab patsiendi enese verekomponente ning aitab stimuleerida kudede taastumist ja uuenemist. Ägeda põletiku leevendamiseks kasutatakse ka lühiajalise toimega hormoonsüste, kuid nende sage kasutamine võib liigeskõhre veelgi enam kahjustada.