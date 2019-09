Kasuta külmetuse vastu võitlemisel vanavanemate tarkusi! 

Mölder leiab, et taimede kasutamine tervise turgutamisel on tänapäeval vähem populaarne kui võiks. „Peamiselt sellepärast, et inimesed on harjunud kõike lihtsalt poest ostma ja valima lahenduse, mida neile ravimifirmad tugeva turundusega pakuvad. Ära on unustatud lihtsamad ja looduslikumad traditsioonilised lahendused, mis oleksid sünteetikavabad. Samas pole nende taga sellist turunduslikku survet ja raha,“ mõtiskleb Mölder. Niisiis on üks Tervixi missioonidest tuua looduslikud lahendused linnastunud ja loodusest võõrandunud inimese juurde.

Mölder tunnistab, et sügistalvisel hooajal suureneb mõningate toodete müük lausa kümme korda. Külma hooaja hitt-tooted on Ninasalv, Hanerasvasalv Villy ja Kurgusiirup Simmu. „Ninasalv on lihtsalt hea ja mõnus, üks vähestest ninale sobivatest toodetest, mis limaskesta ei kuivata. Hanerasvasalv Villy põhineb vanaemade tarkusel ja sobib eeskätt lastega peredele. Ka Kurgusiirup Simmu baseerub vanarahvatarkusel ning on loodusliku maitsega magus toode külma aja jaoks,“ jutustab ta. Mölder toonitab, et kui pereema varub eelpool mainitud kolm toodet koju, võib ta rahuliku südamega külmale ajale vastu minna!

Tervixi tooted on turul olnud 2003. aastast ning tõestanud oma usaldusväärsust. „Samuti on oluline, et tooted on valmistatud Eestis käsitööna ning hinnad on pigem soodsad kui kallid – eriti arvestades asjaolu, et kasutatud on kallist käsitööd ja looduslikke koostisaineid. Kokkuvõttes võib öelda, et hinna ja kvaliteedi suhe on atraktiivne,“ lisab Mölder.

Mis on mis?

Tervixi Ninasalv kingib parema tunde kohe pärast kasutamist. See sobib sünteetikatundlikule ja allergia käes vaevlevale inimesele. Ninasalv niisutab limaskesta, pehmendab koorikuid ja vähendab ebamugavust ninas. See on ainus vahend nohu korral, mis säilitab nina loomuliku niiskuse. Eesti kliimas sobib see aastaringseks kasutamiseks.

Tervixi Hanerasvasalv Villy sisaldab lisaks hanerasvale ka nuluõli ja mesilasvaha. Hanerasv on rahvameditsiinis tuntud bronhiidi ja köha puhul, kuid sobib ka korbatanud naha pehmendamiseks ning naha kaitseks külma eest. Sobilik tundliku nahaga inimestele ja allergikutele.

Tervixi Kurgusiirup Simmu on siirup kuusevõrsetest ja taruvaigust. See sobib suurepäraselt väikelastele, sest maitseb hästi – näiteks kuusemaitse annab looduslähedase tunde. Toode passib eriti hästi külmade ilmade saabumisel, kuid on ka neid, kes tarbivad seda aastaringselt. Võimaldab lastel või täiskasvanutel külmetuste hooajal toodet tarbides viia taruvaiku kurgu või neelu piirkonda.