10 põhjust, miks silmade laserprotseduur võiks sinu jaoks olla õige valik  

Sulle meeldib sportida ja pidev prillide-kontaktläätsede kandmine on seejuures tüütu, tihti ka ohtlik. Kontaktsete (poks jm võitluskunstid) või suure kukkumisvõimalusega (nt surf või motosport) spordialade puhul on prillide kandmine suisa ohtlik. Pärast laserprotseduuri võid sa unustada suusarajal jäätunud prillid, võrkpallimängu käigus kaotatud kontaktläätse ja ujulas kogemata valesse riietusruumi mineku (uups!).

Su silmad ei kannata enam kontaktläätsede kandmist. Oled kaua kontaktläätsedega toime tulnud, aga nüüd on silmad hakanud streikima: on kuivad, punased ja läätsede kandmine valmistab kriipivat ebamugavust. Paraku ei ole kontaktläätsed eluaegne lahendus, sobides keskmiselt 15 aasta jooksul. Ebamugavusaistingute eiramine võib viia tõsisemate haiguste ja infektsioonideni, mida saab laserprotseduuriga kenasti ennetada.

Sinu nägemine pole mõnes olukorras piisavalt terav või sul on silmade pingutamisest peavalud. Sageli on laserkorrektsioonist abi, kui muret teeb kehv nägemisteravus autoroolis, raskendatud öine nägemine või arvutitööst tingitud pingepeavalud. Nendel puhkudel tasub tulla ning spetsialistidega mured ja lahendusvõimalused läbi arutada.

Sa soovid pühenduda olulistele asjadele. Et luua selleks ruumi, tasub oma elust välja lülitada nii palju aja- ja tähelepanuröövleid kui võimalik. Laseprotseduuriga vabaned sa pikaks ajaks (võimalik et igaveseks) alalistest muredest prillide soetamise ja kaotamise ning läätsede ostmise ja hooldamise pärast.

Sinu prillivaba välimus meeldib sulle rohkem ja muudab sind enesekindlamaks. On inimesi, kellele meeldib prille kanda – need on justkui moeaksessuaarid ja lähevad imagoga hästi kokku. Aga on ka neid, kellele ei meeldi oma välimus prillidega ning see omakorda tekitab ebakindlust. Laserprotseduuri läbides saavad aastaid prille kandnud inimesed justkui uue välimuse ja tihti ka kuhjaga enesekindlust juurde. Välimusest on üleöö kadunud see, mis varem häiris!

Sinu nägemine on jäänud stabiilseks. Selleks, et laserprotseduuril oleks kestev mõju, soovitatakse seda eeskätt neile, kelle nägemisteravus pole viimase aasta jooksul muutunud. Ehk on sul nüüd see võimalus?

Laserprotseduuriks on mõistlik aeg. Su prillid läksid katki või kadusid ning uusi ei tahaks tegema hakata. Või on sul pikem töövaba periood, aega on. Tunne ära sobiv hetk ja haara võimalusest kinni!