ÄRA KOORMA MAKSA! Need ained võivad selle elutähtsa organi rikkuda!  

Miks on nii tähtis vältida maksale kahjulikke toite ja jooke? Põhjus peitub asjaolus, et maks vastutab selle eest, et puhastada keha mürkidest – maks toimib nagu filter. Kuid inimene unustab väga sageli, et maks on eriline organ ega hoia seda piisavalt.