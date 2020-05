KAS HOOLID MAKSA TERVISEST? Need ained võivad selle elutähtsa organi rikkuda!  

Miks on nii tähtis vältida maksale kahjulikke toite ja jooke? Põhjus peitub asjaolus, et maks vastutab selle eest, et puhastada keha mürkidest – maks toimib nagu filter. Kuid inimene unustab väga sageli, et maks on eriline organ ega hoia seda piisavalt. Ebatervislik toiduvalik ja elustiil võivad viia maksahaigusteni, näiteks hepatiidi, tsirroosi, rasvmaksa või koguni vähini. Levinuim maksakahjustus on rasvmaks: kui inimene on ülekaaluline või rasvunud, on peaaegu alati rasvunud ka tema maks.