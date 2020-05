TAGASI ARSTI JUURDE! Perearstid taastavad veelgi rohkem vastuvõttusid  

Esimesed kaks nädalat ettevaatlikku vastuvõttude taastamist perearstikeskustes on näidanud, et tagasiteel normaalsusesse on võimalik astuda järgmine samm. Juba on nii perearstid kui patsiendid harjumas sellega, et ka hariliku terviseprobleemiga võib perearstikeskustesse pöörduda. See puudutab nii ägedaid haigusi, krooniliste haiguste ägenemist, vaimse tervise probleeme, samuti ka kõigis vanuses laste tervisekontrolle ning kõigis vanustes inimeste vaktsineerimist.