Sõda kehakaaluga: lohutussööja vabanes seitsme kuuga 17 kilost 

Iris meenutab, et ta kaal hakkas tasapisi kasvama pärast autojuhiloa saamist 30. eluaastates. Siis jäi jalgsi liikumist järsku oluliselt vähemaks.

Ega ta kaalutõusu esialgu tajunudki. Ka pere jaoks polnud ta suuremas kaalus midagi ehmatavat, sest kogukamaks ei muutunud ta päevapealt, vaid pikkamööda. Nii pereliikmed kui ka Iris jõudsid muutusega harjuda. Aga fotodelt hakkas naine märkama, et midagi on valesti, ja vaja oli aina suuremaid riideid.

Aeg-ajalt mõtiskles naine, et peaks trenni minema. Kooli ajal oli ta olnud sportlik, aga nüüd olid tal väikesed lapsed ja palju tegemist. Kust sa leiad trenni jaoks aega! Mõnikord katsetas ta lühiajaliselt mingeid dieete, aga vaid katsetusteks need jäidki.

Impulsi, mis viis Irise muutumise rajale, sai ta ühelt lauljannalt. Nähes, kui ilusaks, saledaks, lausa imepisikeseks oli see naine muutunud, küsis Iris lauljannalt, kuidas see muutus on saavutatud. Vastus oli: Fitlapi programmi kasutades. Irises tärkas huvi: mis see on?

Aasta oli siis 2017 ja Iris kaalus 75 kilo. Ta registreeris ennast Fitlapi kasutajaks. Esialgu oli natuke yo-yo'tamist – kaal kahanes veidi ja tuli jälle tagasi. 2018. aasta algusest hakkas aga kaal järjekindlalt vähenema. Irise arvates oli põhjuseks see, et ta oli suutnud endale eesmärgi paika panna.

„Eesmärk peab olema muudatus elus, mitte mingi kaalunumber,“ selgitab Iris. Sellise arusaamani jõudis ta oma töö kaudu. „Projektinõustajana selgitan inimestele, et millegi tegemise eesmärk on olukorra muutus. Näiteks kui ehitate mänguväljakut, siis pole eesmärk väljak, vaid see, et lastel oleks koht, kus mängida. Nii mõtlesin ka oma kehakaalu kohta – probleem pole see, et kaalun palju, vaid see, et ma ei tunne ennast hästi. Võtsin eesmärgiks parema enesetunde ja hakkasin selle nimel elustiili muutma. Kaalu vähenemine oli selle boonus,“ selgitab projektinõustaja.

Igal hommikul külm puder