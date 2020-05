Kaunid juuksed saavad alguse tervest peanahast 

Paljud mäletavad aega, kui juukseid pesti sellega, mis parajasti kätte juhtus. Keegi ei osanudki jälgida toodete koostist ega teadnud, mida need peanaha ja juustega teha võivad.

Mägar tunnistab, et praegugi on see mõnikord nii isegi juuksurite hulgas. „Juuksehooldustooteid valitakse reklaami järgi,“ jätkab ta. „Näiteks kui on kõõma, valitakse šampoon selle järgi. Kuid paljude kõõmašampoonide põhikoostises on intensiivsed pesuained sodium laureth sulfate või sodium lauryl sulfate, mis sagedasel kasutamisel tekitavad peanahaprobleeme. Abiained nagu silikoon dimethicone katavad peanaha kiletaolise kihiga. Pärast peapesu on nahk puhas ja paar päeva pole ka kõõma, aga kahjuks olukord ei parane ja see tuleb uuesti esile.“

Teadlased uurivad aga toodete mõju aina järjekindlamalt. Kui varem tunti huvi vaid selle vastu, kas kosmeetika- ja juuksehooldustooted ärritavad nahka ainult pärast pealekandmist, siis nüüd on hakatud välja selgitama pikaajalist mõju. Üha enam on kuulda, et nii iga päev nahale kantavast kosmeetikast kui ka juuksehooldustoodetest tungib rakkudesse kahjulikke aineid, millest saab alguse enamik nahaprobleeme: atoopia, ekseemid, kuperoosa, psoriaas, juuste väljalangemine.

Mägar selgitab, et šampooni, palsamit, juuksemaski ja -lakki valides tasub teada, mida need sisaldada ei tohi. „Rasustele juustele tundub mõistlik valida sobiv šampoon, aga rasunääre võib olla aktiivne stressi, parasiitide või muul põhjusel ja peanahk võib samal ajal olla kuiv näiteks hormonaalse tasakaalutuse või toitainepuuduse tõttu. Kui aga rasuste juuste šampooni koostises on sulfaadid SLS ja SLES või alkohol, siis aktiveerunud rasunäärme põhjust need ei lahenda, küll aga kuivatavad peanahka veel omakorda. Ärritus, sügelus või kõõm tekivad uuesti.“

Palsamit tuleks Mägari soovitusel valida juuksekarva järgi. „Mida kuivem ja rohkem töödeldud on juus, seda enam võiks kasutada rasvhappeid ja õlisid sisaldavaid palsameid ja maske. Juukselakk võiks olla silikoonita.“

Kuna juuksed vahetuvad kahe kuni kuue aasta järel, saab nende kasvu toetamiseks midagi ette võtta ka vanemas eas, julgustab Mägar. „Kõige lihtsam on seda teha, kui juuksejuurte ja -kanalite ning peanaha hetkeseis on teada. Juuste Akadeemias anname nõu kõigile ning juuksejuure- ja peanahauuring aitavad kaasa, et algpõhjused tuvastada. Peale selle pakume tõhusaid juukseraviprotseduure.“