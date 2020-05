Ravi loodusest: pärmseene vastu marjade ja roheliste ürtidega 

Tõmmis. Võtke 1 sl üheksavägise lehtede ja õite ning pihlakapulbrit ning valage see üle 250 ml kuuma veega. Laske tõmmata 15 minutit. Jooge päeva jooksul nii palju kui vähegi isu on. See on parim seenerohi ja immuunsüsteemi tugevdaja.