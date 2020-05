Arst vastab: kui tihti peab lülisammast kontrollima? 

Lülisamba kõverdumiste tõttu tehtud operatsioonide järel on vajalik dünaamiline kontroll, eriti kui operatsioon on tehtud lapse- või noorukieas. Kasvav organism võib ise kõverdumisi korrigeerida, kuid võib olla ka vastupidi – see tähendab, et kõverdumised võivad süveneda.