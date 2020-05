STAAŽIKAS KIRURG KOROONAVIIRUSEST: infot on jagatud palju, kuid lihtsale inimesele keeruliselt ja vastuoluliselt 

Võõrsõnadega ei maksaks üle pingutada, kui on olemas eestikeelsed sõnad. Näiteks rääkis professor, et meile drakooniline karantiin ei sobi. Sedasama oleks saanud öelda selges eesti keeles. Drakooniline – see on karm, ülirange, julm. Selle peale ütlen, et minu artikkel tuleb puristlik – lihtsust taotlev.

Koroonaviiruse katsetused laboris ei tarvitsenud olla lõppetapp, vaid üks etappidest suurema ja tapvama biorelva loomiseks. Siiani on oldud sõdades huvitatud mitte niivõrd inimeste tapmisest, kuivõrd maade ja maavarade hõivamisest. Hiina ametnikud on öelnud, et viirus loodi hoopis USA biorelvade laboratooriumis. Hiina süüdistab USA-d ja USA Hiinat. Kumba uskuda? Tahaks loota, et tegemist oli inimliku eksitusega.

Tuleb meelde NSV Liidu aegadest Tšernobõli tuumaelektrijaama ehitamise lugu. Seda peeti liiga ohtlikuks ja et asukoht on liiga Kiievi lähedal. Tolleaegsed teadlased, tuumaelektrijaama loojad vastasid, et see on nii ohutu, et võiks kas või Punasele väljakule ehitada. Raske on isegi ette kujutada, mis oleks saanud Punasest väljakust ja Moskvast pärast 26. aprilli 1986. aastal!

Meil räägitakse ja kirjutatakse COVID-19 viirusest, SARS-CoV-2-st ja koroonaviirusest. Näiteks tuberkuloosi puhul me ei räägi Kochi kepikesest, mis põhjustab tuberkuloosi, vaid ikka haigusest, tuberkuloosist. Arvan, et laiemale üldsusele peaksime ikka rääkima viirusest tingitud haigusest koroonast.

See on respiratoorne viirus, piisknakkus, mis levib hingamisteede kaudu ja kahjustab kopse, tekitades väga raskesti ravitava kopsupõletiku. Ei taha nõustuda viroloogia- ja mikrobioloogiaprofessori öelduga, et lapsed ei levita koroonaviirust. Kummaline. Metsloomalt võivad viirused inimesele üle kanduda, ukselinkidelt ja trepikäsipuudelt võib viiruse saada, aga inimlaps ei nakata! Samas soovitati lapsi mitte viia vanavanemate juurde. Kuidas neid vastuolulisi ja segadust tekitavaid soovitusi mõista?

Kes julgeb vigu tunnistada?