GRAAFIK | Tallinnas nakatus koroonaviirusega kolm kiirabitöötajat Marvel Riik , täna, 16:55

Tallinna kiirabitöötaja kannab meedikute kaitsevarustust. Foto: Erki Pärnaku

Terviseametil on praegu teada kolm Tallinna kiirabitöötajat, kes on koroonaviirusega nakatunud. Tallinna kiirabi peaarsti, doktor Raul Adlase sõnul ei ole igatahes võimalik, et meedik omakorda patsiente nakataks, sest kogu kiirabi töö toimub epideemia ajal kaitsevarustuses.