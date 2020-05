Popov piirangute jätkumisest: seaduse täitmine peab olema kui aamen kirikus 

"Siin ma ei soovitaks kinni kiiluda teatud valimitesse, aga rohkem mõelda selle peale, kuidas ma käitun reaalselt, kuidas ma käitun selleks, et ma ei nakatuks. Siin minu jaoks kõige olulisem number ongi kaks. Kaks meetrit ümberringi, kui ma ei tunne inimesi, kellega koos olen kontaktis, ja see kontakt ei tohiks olla pikk, me räägime 15 minutit," vahendas Popovi sõnu ERR-i uudisteportaal.